Директор мебельного магазина в Ставрополе заплатит 2 млн рублей за упавший на ребенка шкаф

СТАВРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к условному сроку лишения свободы и штрафу 2 млн рублей директора магазина в Ставрополе после падения шкафа на трехлетнего ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

"Приговором суда Медведевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев условно, а также возмещение морального вреда потерпевшим в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в демонстрационном зале мебельного магазина в августе 2016 года. Незакрепленный должным образом шкаф упал на ребенка. Мальчику диагностировали контузию тяжелой степени, перелом основания черепа и черепно-мозговую травму.

Директор мебельного магазина признана судом виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.