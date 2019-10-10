Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Директор мебельного магазина в Ставрополе заплатит 2 млн рублей за упавший на ребенка шкаф

Мальчик получил тяжелые травмы

СТАВРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к условному сроку лишения свободы и штрафу 2 млн рублей директора магазина в Ставрополе после падения шкафа на трехлетнего ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

"Приговором суда Медведевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев условно, а также возмещение морального вреда потерпевшим в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в демонстрационном зале мебельного магазина в августе 2016 года. Незакрепленный должным образом шкаф упал на ребенка. Мальчику диагностировали контузию тяжелой степени, перелом основания черепа и черепно-мозговую травму.

Директор мебельного магазина признана судом виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Саратове арестован один из полицейских, подозреваемых в издевательстве над задержанным
По версии следствия, трое сотрудников полиции в течение двух дней избивали мужчину и пытали его утюгом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС