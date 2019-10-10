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Под Оренбургом диакон ранил из самодельного оружия работника монастыря

Он произвел случайный выстрел из оружия кустарного производства, пострадавшего доставили в больницу

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Водитель, работающий в Спасо-Преображенском мужском монастыре в Бузулуке Оренбургской области, получил огнестрельное ранение при несчастном случае и был госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе Бузулукской епархии.

"На территории поселка ВТК около Спасо-Преображенского мужского монастыря произошло ЧП. Насельник монастыря (проживающий в монастыре) в диаконском чине, уже до этого запрещенный в служении, из оружия кустарного производства произвел случайный выстрел, ранив водителя монастыря. Пострадавший находится в больнице", - сказали в епархии.

В управлении СК по Оренбургской области воздерживаются от комментариев по поводу инцидента со стрельбой в Бузулуке.

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РоссияОренбургская область
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