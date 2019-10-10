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Суд в Симферополе арестовал крымчанина, подозреваемого в подготовке теракта

Он взят под стражу до 10 декабря
Описание
© Виталий Невар/ТАСС, архив

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца жителя Крыма Олега Приходько, которого подозревают в подготовке теракта на полуострове, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Избрать в отношении Приходько Олега Аркадьевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 10 декабря", - сказал судья, зачитывая решение. 

Обвинение 60-летнему Приходько пока не предъявлено. Следствие просило арестовать его, поскольку у подозреваемого также есть украинский паспорт и он может скрыться. Как следует из материалов дела, которые озвучил судья, в гараже у Приходько были обнаружены тротиловая шашка, металлический корпус от огнетушителя, поражающие элементы, запал.

Подозреваемый вину в суде не признал, заявив, что в гараже была обустроена мастерская по производству кованых решеток. Адвокат заявил, что взрывчатые вещества его подзащитному могли подбросить.

Теги
РоссияКрым
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