Грузовик и микроавтобус столкнулись под Калугой

ТАСС, 10 октября. Столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло на трассе М-3 "Украина" в Калужской области. В результате ДТП четыре человека погибли. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев.

"По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека. Трасса на этом участке в хорошем состоянии, отремонтирована, без ухабов", - отметил он, добавив, что микроавтобус имеет государственные регистрационные номера Республики Беларусь. "Сам автомобиль из Белоруссии, номера белорусские. В нем было 10 человек. Личности погибших и пострадавших устанавливаются", - сказал Яничев. Он уточнил, что микроравтобус совершал частную перевозку пассажиров. "Это не рейсовый автобус, а частная перевозка. Автобус направлялся в Белоруссию", - сказал собеседник агентства.

В УМВД по области также сообщили о четырех погибших, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, водитель Mercedes, двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, отъезжая от обочины дороги, чтобы развернуться, допустил столкновение с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении. После этого Mercedes вылетел в кювет.

По данным ГИБДД России, погибшие были гражданами Белоруссии. "В результате ДТП четыре пассажира автомобиля Mercedes погибли - все граждане Республики Беларусь, еще шесть пассажиров автомобиля Mercedes с телесными повреждениями госпитализированы", - сообщили в управлении.

Прокуратура региона начала проверку. "По факту ДТП начата проверка, уточняются обстоятельства происшествия", - сообщили в прокуратуре.

На месте работают и пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по региону, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Всего для ликвидации последствий ДТП привлекли 24 человека и девять единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. В пресс-службе главного управления МЧС по области уточнили, что ДТП произошло в Бабынинском районе в 16:50. "Движение не затруднено", - добавили в ведомстве.

Состояние пострадавших

Представитель приемного отделения Калужской областной больницы сообщил в свою очередь, что врачи оценивают состояние четырех пострадавших как тяжелое. "Семь пострадавших везли, но один мужчина по дороге в областную больницу умер, поэтому к нам доставили шестерых пациентов. Четверо пострадавших в реанимации, у них тяжелое состояние, сочетанные травмы. Еще у двоих травмы не тяжелые", - сказала собеседница агентства.

В новость в 20:01 мск внесены изменения - добавлены подробности.