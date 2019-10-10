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Айдару Губайдулину планируют предъявить новое обвинение

По словам адвоката Максима Пашкова, это может произойти на следующей неделе
Айдар Губайдулин Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Айдар Губайдулин
© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Новое обвинение планируют предъявить фигуранту так называемого московского дела Айдару Губайдулину. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Пашков.

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"Ему планируют предъявить обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). В чем эта угроза выразилась стороне защиты пока не говорят. Вероятно, обвинение будет предъявлено на следующей неделе", - сказал защитник.

Ранее Губайдулина обвиняли в покушении на нападение на полицейского (ст. 30 и ч. 1 ст. 318 УК РФ). Мещанский суд Москвы 18 сентября вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде.

По версии следствия, Губайдулин на акции замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. По словам адвоката Пашкова, Губайдулин вину не признал, но отметил, что "бросил пустую пластиковую бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, это не причинило и не могло причинить никому травм". Губайдулин считает, что "состава преступления тут нет", пояснил защитник.

Губайдулин является выпускником МФТИ, постоянно живет в Москве в собственной квартире.

Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. В этой акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

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