Суд в Москве продлил до 13 января срок ареста двум фигурантам дела Baring Vostok

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг продлил до 13 января 2020 года срок ареста обвиняемым в мошенничестве директору фонда Baring Vostok по инвестициям Ивану Зюзину и партнеру фонда Вагану Абгаряну. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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"Суд продлил сроки содержания под стражей в отношении обвиняемых Зюзина и Абгаряна до 13 января 2020 года", - сказала она.

По словам Царевой, защита фигурантов просила изменить им меру пресечения на более мягкую - домашний арест, запрет определенных действий или залог. Однако судья Артур Карпов согласился с ходатайством следствия и продлил им срок содержания в СИЗО.

Ранее до той же даты суд продлил срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, советнику фонда по финансовым услугам, гражданину Франции Филиппу Дельпалю. Мера пресечения также продлена проходящим по делу бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву и экс-гендиректору компании "Первое коллекторское бюро" Максиму Владимирову.