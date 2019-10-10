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Авария на трубопроводе оставила без воды почти 55 тыс. жителей Вязьмы

К устранению аварии приступили ремонтные бригады

ТАСС, 10 октября. Прорыв трубопровода диаметром 600 мм вечером в четверг оставил без водоснабжения более 54,7 тыс. жителей города Вязьмы Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС на официальном сайте.

"Поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в городе Вязьме. Причина отключения - авария на водопроводе диаметром 600 мм в районе улицы 1-я Бозня. В зоне отключения находятся свыше 4,3 тыс. жилых домов различной этажности с населением более 54,7 тыс. человек", - сообщается на сайте ведомства.

Также в зону отключения попали 28 социально значимых объектов, добавили в пресс-службе. К устранению аварии приступили ремонтные бригады, о времени завершения работ пока не сообщается.

Теги
РоссияСмоленская область
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