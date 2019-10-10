В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Автомобиль насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Бескудниковский бульвар, дом 6. В 18:40 мск водитель автомобиля совершил наезд на мужчину пешехода, который от полученных ран, скончался на месте. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте, вне зоны действия пешеходного перехода", - сказала собеседница агентства.

По фату ДТП проводится проверка. Водитель машины с места происшествия не скрывался.