Самолет Москва - Бургас вынужденно сел в Ростове из-за пистолета в ручной клади пассажира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября. /ТАСС/. Самолет, следовавший из Москвы в болгарский Бургас, совершил вынужденную посадку в ростовском аэропорту Платов после того, как пассажир во время полета обнаружил в своей ручной клади травматический пистолет, который не был сдан в багаж. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

"Пассажир летел из Москвы. Во время полета он обнаружил в сумке травматический пистолет и сообщил бортпроводнику об этом. Капитан самолета принял решение о вынужденной посадке", - рассказал собеседник агентства. По данным источника, пассажир пояснил, что забыл убрать оружие из ручной клади.

В пресс-службе ростовского аэропорта подтвердили факт вынужденной посадки самолета, но о причинах не сообщили.