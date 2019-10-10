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Самолет Москва - Бургас вынужденно сел в Ростове из-за пистолета в ручной клади пассажира

По данным источника в правоохранительных органах, пассажир пояснил, что забыл убрать оружие из ручной клади.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября. /ТАСС/. Самолет, следовавший из Москвы в болгарский Бургас, совершил вынужденную посадку в ростовском аэропорту Платов после того, как пассажир во время полета обнаружил в своей ручной клади травматический пистолет, который не был сдан в багаж. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

"Пассажир летел из Москвы. Во время полета он обнаружил в сумке травматический пистолет и сообщил бортпроводнику об этом. Капитан самолета принял решение о вынужденной посадке", - рассказал собеседник агентства. По данным источника, пассажир пояснил, что забыл убрать оружие из ручной клади.

В пресс-службе ростовского аэропорта подтвердили факт вынужденной посадки самолета, но о причинах не сообщили.

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РоссияРостовская область
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