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СК проверяет законность перевозки пассажиров микроавтобуса, попавшего в ДТП под Калугой

По предварительным данным, погибли четыре человека, шестеро получили травмы

ТАСС, 10 октября. Следственное управление СК РФ по Калужской области проводит проверку законности перевозки пассажиров в микроавтобусе, попавшем в ДТП в Бабынинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники следственного управления выехали на место ДТП, произошедшего 10 октября в Бабынинском районе на 202-м километре автодороги М-3 "Украина". Следователи начали по данному факту проверку по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в релизе пресс-службы.

По предварительным данным, в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля погибли четыре человека, в том числе водитель микроавтобуса, шесть пассажиров получили травмы и доставлены в медицинские учреждения. "Следствием будет изъята необходимая документация, устанавливается собственник микроавтобуса, лица, ответственные за безопасность пассажиров и проведение работ по техническому обслуживанию автомобиля, техническое состояние транспортных средств", - отметили в пресс-службе.

Свою проверку по факту ДТП проверку проводит и прокуратура региона.

Теги
РоссияКалужская область
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