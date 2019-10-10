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В Ижевске следователи проверяют информацию об избиении сверстниками девочки-подростка

Информация об этом ранее появилась в соцсетях

ИЖЕВСК, 10 октября. /ТАСС/. Следователи СУ СК по Удмуртии организовали доследственную проверку по факту размещенной в соцсетях информации об избиении в Ижевске девочки-подростка сверстниками. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственными органами организована доследственная проверка по размещенной в соцсетях информации об избиении девочки-подростка сверстниками. По данным проверки, в социальных сетях размещен видеоролик с записью избиения группой подростков девочки-сверстницы на территории Индустриального района Ижевска", - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что сейчас в рамках проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Теги
РоссияУдмуртия
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