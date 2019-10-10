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На юге Москвы автомобиль насмерть сбил женщину

Она переходила дорогу в неположенном месте

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Автомобиль насмерть сбил женщину на юге Москвы, она переходила дорогу в неположенном месте, движение транспорта затруднено. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Нахимовский проспект, дом 6, в 19:20 автомобиль сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, от полученных травм женщина скончалась на месте", - сказала собеседница агентства.

Водитель с места не скрывался. По факту ДТП проводится проверка. Движение в районе аварии в настоящий момент затруднено.

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