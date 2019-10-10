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Прокуратура проверит Шереметьево и "Аэрофлот" из-за инцидента на рейсе Москва - Бургас

Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проверит действия сотрудников аэропорта Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот", ответственных за предполетный осмотр, в связи с внеплановой посадкой самолета рейса Москва - Бургас из-за найденного пистолета в багаже пассажира. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" и ПАО "Аэрофлот", отвечающих за соблюдение требований законодательства транспортной безопасности. В том числе прокуратура проверит соблюдение сотрудниками аэропорта правил проведения предполетного досмотра пассажиров и их багажа", - сообщила Короткова.

Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле межрегиональной транспортной прокуратуры.

В четверг пассажир рейса из Москвы в Бургас обнаружил в ручной клади травматический пистолет и сообщил бортпроводнику об этом. Капитан самолета принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пассажир пояснил, что забыл убрать оружие из ручной клади.

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