Мосгорсуд отпустил под домашний арест обвиняемого в хищении средств дольщиков Пинкевича

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался оставить в СИЗО и перевел под домашний арест руководителя группы компаний "Настюша" Игоря Пинкевича, обвиняемого в мошенничестве со средствами дольщиков недостроенного жилого комплекса "Царицыно". Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Мышлявкин.

"Мосгорсуд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей и изменил меру пресечения на домашний арест", - сказал адвокат.

Суд указал, что доводы следствия не могут оправдывать дальнейшее столь длительное содержание под стражей, с учетом того, что предварительное следствие идет с сентября 2016 года.

В 2014-2016 годах между "Московским комбинатом хлебопродуктов" (входил в ГК "Настюша") и рядом физических лиц были заключены договоры долевого участия в строительстве ЖК "Царицыно", свои обязательства в срок компания не выполнила. Осенью 2016 года следователи МВД возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), Пинкевичу предъявлено обвинение по 29 его эпизодам. По версии следствия, он причинил ущерб дольщикам на сумму более 154 млн рублей. С августа 2017 года предприниматель находился под стражей.