Обвиняемому в убийстве стюардессы в отеле Vnukovo Village в Новой Москве продлен арест

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста обвиняемому в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве Никите Енину, сообщил ТАСС в четверг его адвокат Андрей Мишонов.

"Щербинский суд в четверг продлил срок содержания под стражей моему подзащитному Никите Енину, обвиняемому в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Срок ареста ему продлен на три месяца, то есть до 10 января 2020 года", - сказал защитник.

Мишонов в беседе с корреспондентом ТАСС ранее заявил, что экспертам в области психиатрии в рамках расследования уголовного дела необходимо проверить Енина на вменяемость в момент совершенного им деяния и провести стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. По его словам, обвиняемый испытал эмоциональный взрыв на почве ревности, обнаружив переписку в телефоне своей возлюбленной, после чего уже не контролировал свои действия. Мобильные телефоны стюардессы и его подзащитного, по словам адвоката, следствию обнаружить не удалось.

Кроме того, отметил адвокат, его подзащитный перенес в девятилетнем возрасте травму головы, "в связи с чем в момент совершения преступления мог находиться в состоянии аффекта".

Щербинский суд Москвы арестовал Енина в середине июля. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Как сообщали в МВД, задержанный дал признательные показания и заявил, что убийство произошло во время ссоры. Тело девушки с признаками насильственной смерти в виде асфиксии было обнаружено в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве, она оказалась стюардессой одной из авиакомпаний.