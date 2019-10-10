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Поиски пропавшей в Саратове девочки приостановлены

Информация о судьбе ребенка проверяется

САРАТОВ, 11 октября. /ТАСС/. Поиски пропавшей девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома и не вернулась, прекращены, сообщается в пятницу на странице поискового отряда "Лиза Алерт".

"Стоп по поиску. Поиск остановлен до проверки информации. Просим всех отправиться домой до утра", - говорится в сообщении, опубликованном на странице отряда в социальной сети "ВКонтакте".

Вечером в четверг в местных СМИ появилась информация о том, что девочка, которую почти двое суток круглосуточно искали полицейские, следователи, спасатели, волонтеры, найдена мертвой. ТАСС пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

Теги
Саратовская область
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В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Она ушла в школу 9 октября и не вернулась
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