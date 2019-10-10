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В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки

Она ушла в школу 9 октября и не вернулась
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© Артем Геодакян/ТАСС

САРАТОВ, 11 октября. /ТАСС/. Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.

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Ранее поисковый отряд "Лиза Алерт" в Саратове сообщил, что поиски пропавшей девочки прекращены. Это произошло после того, как в местных СМИ появилась информация, что школьницу нашли мертвой.

"Нашли тело девочки", - сказал Бусаргин. Других подробностей он не сообщил.

В четверг вечером после появления информации об обнаружении тела девочки и якобы задержании подозреваемого в ее убийстве, в гаражном массиве в Кировском районе города начали собираться люди. Это были волонтеры, которые занимались поисками, и обычные горожане. Как сообщил ТАСС очевидец, оценить количество пришедших не представляется возможным из-за темноты, на месте работают полицейские.

"Жители хаотично ходят по гаражному кооперативу, осматривают гаражи, некоторые пытаются открыть", - рассказал ТАСС очевидец. Комментарием от правоохранительных и следственных органов ТАСС пока не располагает.

В новость внесены изменения (03:02 мск) - добавлена информация о ситуации в городе

Теги
РоссияСаратовская область
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