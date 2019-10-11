Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция Приморья и ФСБ задержали вандалов, засыпавших землей Вечный огонь в Уссурийске

Подозреваемые дают признательные показания

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Приморья и регионального управления ФСБ задержали подозреваемых в вандализме, которые осквернили Вечный огонь на мемориале Великой Отечественной войны в Уссурийске, засыпав его землей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

"Подозреваемых в вандализме задержали сотрудники ФСБ совместно с полицией. Одному из них 20 лет, другому - 21. Сейчас они дают признательные показания и очень раскаиваются", - сообщил собеседник агентства.

В среду сообщалось, что в дежурную часть отдела МВД России по Уссурийску поступило сообщение о том, что неизвестные на площади Победы осквернили мемориал. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку и передали ее всем наружным нарядам полиции.

Памятник воинам-уссурийцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, о котором идет речь, был установлен в мае 1977 года. 

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Она ушла в школу 9 октября и не вернулась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС