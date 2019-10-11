Полиция Приморья и ФСБ задержали вандалов, засыпавших землей Вечный огонь в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Приморья и регионального управления ФСБ задержали подозреваемых в вандализме, которые осквернили Вечный огонь на мемориале Великой Отечественной войны в Уссурийске, засыпав его землей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

"Подозреваемых в вандализме задержали сотрудники ФСБ совместно с полицией. Одному из них 20 лет, другому - 21. Сейчас они дают признательные показания и очень раскаиваются", - сообщил собеседник агентства.

В среду сообщалось, что в дежурную часть отдела МВД России по Уссурийску поступило сообщение о том, что неизвестные на площади Победы осквернили мемориал. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку и передали ее всем наружным нарядам полиции.

Памятник воинам-уссурийцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, о котором идет речь, был установлен в мае 1977 года.