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Экс-директор холдинга получил срок за отмывание украденных на стройке ССК "Звезда" денег

Алексей Бойцов проведет шесть лет в колонии общего режима

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Приговор в отношении бывшего исполнительного директора холдинга "Владивосток девелопмент" Алексея Бойцова, участвовавшего в отмывании украденных на строительстве судостроительного комплекса "Звезда" более 4 млрд рублей, вступил в законную силу, сообщили ТАСС в пятницу в Приморском краевом суде, где рассматривалась апелляционная жалоба. Бойцов проведет шесть лет в колонии общего режима.

"Апелляционным определением суда приговор в части квалификации и наказания оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу. Алексей Бойцов осужден по ч. 2 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), пунктам "а", "б" ч 4. ст. 174 ("Легализация денег, добытых преступным путем"). Наказание назначено в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима без штрафа, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на 2 года", - сообщил представитель суда.

Суд также обратил взыскание на принадлежащие Бойцову свыше $2,5 млн, находящихся на его банковских счетах.

Приговор был вынесен летом текущего года Ленинским районным судом Владивостока. Алексей Бойцов входил в организованную группу Игоря Борбота, которого обвиняют в хищении свыше 4 млрд рублей на строительстве ССК "Звезда". В России по этому поводу возбуждены и расследуются несколько уголовных дел. Борбот и его бывшие коллеги скрылись за границей и были объявлены в международный розыск.

Теги
РоссияПриморский край
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