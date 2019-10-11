СМИ: число заболевших лихорадкой денге в Пакистане в 2019 году превысило 25 тыс

ИСЛАМАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Резкий рост заболеваемости лихорадкой денге отмечен в Пакистане в текущем году. Как сообщила в пятницу газета Dawn, число заболевших уже превысило 25 тыс. человек, 42 пациента умерли.

Как уточнило издание, в настоящее время в стране зарегистрировано 23608 пациентов, больных лихорадкой денге, из которых 5642 в провинции Пенджаб, 4403 - Синд, 4276 - Хайбер-Пахтунхва, 2750 - Белуджистан, а также 6537 - из столичной территории. Кроме того, есть заболевшие и в штате Азад Джамму и Кашмир и племенных территориях, которые традиционно не обращаются за помощью в государственные учреждения, в связи с чем их сложно посчитать.

"Огромное количество случаев денге показывает, что из-за высокой осведомленности населения все больше и больше людей обращаются за помощью и сдают анализы на вирусы", - рассказал руководитель отделения эпидемиологического надзора Национального института здравоохранения Рана Сафдар. "Не следует впадать в панику, так как более 90% больных не нуждаются в особом лечении, - поделился он. - Большая часть летальных исходов была вызвана обезвоживанием".

Лихорадка денге, переносчиками которой выступают комары вида Aedes aegypti, сопровождается значительным повышением температуры, увеличением лимфатических узлов, сыпью, болью в мышцах и суставах. Многократное заражение может привести к развитию тяжелой формы болезни, при которой возможен летальный исход.