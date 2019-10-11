Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства девятилетней девочки

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании убийства девятилетней девочки. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Тело ребенка нашли 10 октября. Подозреваемый в причастности к убийству задержан.

"Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК на контроль в центральном аппарате", - сказали в СК.

Ребенка искали с 9 октября. Девочка ушла утром в школу и не вернулась.

По словам Петренко, по подозрению в убийстве ребенка задержали мужчину 1984 года рождения.

Она заверила, что СК принял исчерпывающий комплекс мер, чтобы злоумышленник ответил за содеянное по всей строгости закона.

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