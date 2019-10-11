В Москве неизвестные напали на букмекерскую контору и украли более миллиона рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Двое неизвестных в масках напали на букмекерскую контору на западе Москвы и, угрожая огнестрельным оружием, похитили более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в столичном главке полиции.

"10 октября в полицию поступило сообщение от кассира букмекерской конторы о разбое по адресу: Москва, проспект Вернадского, дом 86б, строение 1. Прибывшие на место полицейские установили, что в 20:47 мск в помещение данной букмекерской конторы вошли двое неизвестных в масках, угрожая неустановленным огнестрельным оружием похитили из кассы более 1 млн рублей, а затем скрылись", - сказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).