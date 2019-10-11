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Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП под Калугой

В аварии погибли пять человек

КАЛУГА, 11 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика под Калугой, где погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в МВД по Калужской области.

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Авария произошла 10 октября в 16:20 мск на 202-м км автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в Москву, при развороте столкнулся с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении. После этого микроавтобус съехал в кювет. В результате на месте погибли четыре человека. По данным управления МВД, водитель микроавтобуса умер в машине скорой помощи.

Следственное управление СК РФ по Калужской области проводит проверку законности перевозки пассажиров в микроавтобусе. Устанавливается собственник микроавтобуса, лица, ответственные за безопасность пассажиров и проведение работ по техническому обслуживанию автомобиля. Также проверку проводит прокуратура региона.

Теги
РоссияКалужская область
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