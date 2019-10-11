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Прекращение дела против Ивана Голунова
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Адвокат просит ГП передать в ФСБ материалы проверки полицейских, задержавших Голунова

Сергей Бадамшин отметил "широкий общественный резонанс преступления, расследование которого представляет особую сложность"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Адвокат Ивана Голунова просит генпрокурора РФ передать материалы проверки в отношении полицейских, задержавших журналиста, в Управление "М" ФСБ России.

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"Из-за допущенной волокиты и утраты следственным органом доверия, учитывая широкий общественный резонанс преступления, расследование которого представляет особую сложность, в целях эффективного и справедливого разбирательства материал проверки сообщения о преступлении в отношении Голунова, совершенного сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве - Уметбаевым, Сергалиевым, Феофановым, Коноваловым и другими прошу передать для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения в Управление "М" ФСБ России", - сказал адвокат Сергей Бадамшин.

Защитник пояснил, что жалоба подана на бездействие должностных лиц Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. "15 июня в ходе допроса в качестве свидетеля в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве, Голунов сообщил о совершении в отношении него ряда преступлений сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, показав, что последние необоснованно применили к нему спецсредства, наносили удары по лицу и частям тела, а также подбросили наркотики в его рюкзак и квартиру с целью уголовного преследования лица, заведомо непричастного к преступлению. 12 августа Голунов в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России подтвердил свои показания", - пояснил адвокат. Он добавил, что по прошествии нескольких месяцев в нарушение закона не принято процессуального решения по сообщению Голунова.

Теги
РоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
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