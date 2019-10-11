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СМИ: вероятной причиной взрывов на иранском танкере у Джидды стал ракетный удар

Никто из членов экипажа танкера не пострадал

ТЕГЕРАН, 11 октября. /ТАСС/. Ракетный удар стал предположительной причиной двух взрывов на иранском танкере, находящемся неподалеку от саудовского порта Джидда. Об этом сообщает в пятницу агентство Тasnim со ссылкой на пресс-службу Национальной иранской нефтяной компании.

Оно отмечает, что взрывы произошли в 05:00 и 05:20 по местному времени (04:30 и 04:50 мск соответственно).

Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате взрывов повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море. Никто из членов экипажа танкера не пострадал.

Теги
ИранСаудовская Аравия
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