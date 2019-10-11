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Под Волгоградом задержали мужчину, пытавшегося за 100 тыс. рублей подкупить сотрудника ФСБ

Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Жителя Волгоградской области задержали в городе Волжском при попытке дать взятку в 100 тыс. рублей оперативному сотруднику ФСБ, чтобы тот оказал содействие в разрешении на проживание иностранным гражданам. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержан с поличным 44-летний местный житель, который на постоянной основе хотел передавать денежные средства оперативному сотруднику УФСБ России по региону за оказание содействия в получении разрешений на временное проживание иностранным гражданам, выдаваемых органами внутренних дел", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточняется, что попытка передачи части незаконного вознаграждения в размере 100 тыс. рублей проходила под контролем сотрудников УФСБ России по региону. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Эта статья предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Теги
РоссияВолгоградская область
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