Более 40 человек задержаны на востоке Лондона по подозрению в торговле наркотиками

ТАСС, 11 октября. Британская полиция в ходе операции на востоке Лондона задержала 43 человек по подозрению в торговле наркотиками. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда, распространенном в пятницу.

По его данным, правоохранители провели обыски по 50 адресам утром 9 и 10 октября в нескольких восточных районах британской столицы. Задержанных подозревают "в совершении различных преступлений, в том числе в хранении огнестрельного оружия и наркотиков класса А".

"Девятнадцати лицам предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с наркотиками. Полицейские изъяли множество мобильных телефонов, а также наличные деньги, наркотики, документы и оружие", - отмечается в сообщении.

Ранее Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью сообщило о задержании 13 предполагаемых участников международной преступной группировки, которая ответственна за ввоз в Соединенное Королевство наркотиков.