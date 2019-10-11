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В Архангельске бывшего следователя УМВД осудили на 18 лет за взятку и попытку убийства

При задержании обвиняемый нанес многочисленные ножевые ранения сотрудникам РУФСБ России по региону

АРХАНГЕЛЬСК, 11 октября. /ТАСС/. Архангельский областной суд в пятницу вынес приговор в отношении бывшего следователя следственного управления УМВД России по Архангельской области 45-летнего Игоря Дереца, который признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Архангельским областным судом сегодня вынесен приговор в отношении бывшего следователя следственного управления УМВД России по Архангельской области 45-летнего Игоря Дереца, который признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). За эти преступления Дерецу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

С 1 января по 14 декабря 2018 года Дерец, расследуя дело о незаконной банковской деятельности, потребовал от подозреваемого по делу взятку 3,5 млн рублей за прекращение в отношении него уголовного преследования, на что тот согласился. Дерец информировал подозреваемого о ходе расследования уголовного дела, формировал доказательства таким образом, чтобы в будущем он смог избежать уголовной ответственности. Взятки передавались частями, первая - в сумме 750 тыс. рублей, вторая - 500 тыс. рублей.

При задержании сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области Дерец оказал сопротивление двоим из них: одному нанес не менее 11 ударов ножом в ногу, лицо и туловище, другому - не менее трех ударов ножом. Пришедшие им на помощь коллеги обезоружили злоумышленника, пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь. После вступления приговора в законную силу Дерец будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и расследовано отделом СУ СК России по Архангельской области и НАО.

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