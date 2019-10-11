СМИ: поврежденный иранский танкер изменит маршрут для выхода из Красного моря

ТЕГЕРАН, 11 октября /ТАСС/. Иранский танкер, на котором в пятницу произошли два взрыва, изменит маршрут, чтобы покинуть территорию Красного моря. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на Национальную иранскую нефтяную компанию.

На данный момент судно прекратило движение. Отмечается, что никакая помощь со стороны третьих сторон не оказывалась.

По информации телеканала, команде танкера удалось снизить до минимума утечку нефти в море и избежать возникновения пожара на борту.

Взрыв произошел в пятницу утром на иранском танкере, находящемся в Красном море неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате взрывов повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море. Никто из членов экипажа танкера не пострадал.