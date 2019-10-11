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Дело об убийстве ребенка в Саратове

Убийство девятилетней девочки в Саратове. Главное

© Алексей Кошелев/ТАСС

В среду утром девятилетняя девочка из Саратова ушла в школу и пропала. Следователи возбудили дело об убийстве.

  • Школьница вышла из дома около 07:30 и отправилась на занятия, однако на уроках она так и не появилась.
  • Поиски вели следователи, полицейские и добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт".
  • Информация об обнаружении тела девочки и задержании подозреваемого распространилась еще в четверг вечером, но подтверждение поступило только в пятницу.
  • Председатель СК Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании.
  • Следователи сообщили, что задержанный признался в преступлении. Он рассказал, что поселился в заброшенном гараже, а 9 октября, когда мимо проходила девочка, он подумал, что гараж может принадлежать ее семье. Опасаясь разоблачения, мужчина решил убить ребенка.
  • У него есть судимость за изнасилование, кражи и насильственные действия сексуального характера.
  • Власти Саратова пообещали оказать помощь семье погибшей.
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РоссияСаратовская областьДело об убийстве ребенка в Саратове
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