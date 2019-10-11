Убийство девятилетней девочки в Саратове. Главное

В среду утром девятилетняя девочка из Саратова ушла в школу и пропала. Следователи возбудили дело об убийстве.

Школьница вышла из дома около 07:30 и отправилась на занятия, однако на уроках она так и не появилась.

Поиски вели следователи, полицейские и добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт".

Информация об обнаружении тела девочки и задержании подозреваемого распространилась еще в четверг вечером, но подтверждение поступило только в пятницу.

Председатель СК Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании.

Следователи сообщили, что задержанный признался в преступлении. Он рассказал, что поселился в заброшенном гараже, а 9 октября, когда мимо проходила девочка, он подумал, что гараж может принадлежать ее семье. Опасаясь разоблачения, мужчина решил убить ребенка.

У него есть судимость за изнасилование, кражи и насильственные действия сексуального характера.

Власти Саратова пообещали оказать помощь семье погибшей.