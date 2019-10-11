СМИ: суд Лондона приговорил к 26 годам тюрьмы россиянина, убившего родителей

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Центральный лондонский уголовный суд Олд-Бейли в пятницу приговорил к 26 годам тюрьмы гражданина России Сергея Кудрявцева, на прошлой неделе признавшего себя виновным в убийстве родителей в Лондоне. О приговоре, вынесенном 48-летнему мужчине, работавшему в прошлом в качестве специалиста по визуальным эффектам на съемках кинотрилогии "Властелин колец" (Lord Of The Rings), сообщает радиостанция LBC.

По информации агентства Press Association, проведенная ранее психиатрическая экспертиза признала Кудрявцева вменяемым. Мужчина, который сам представлял себя в суде, заявил на состоявшемся 3 октября слушании, что отдавал себе отчет в происходящем, и, хотя не планировал убийство, задумывался об этом за три месяца до того, как совершил преступление.

Кудрявцев рассказал, что 20 мая зарезал свою мать, 68-летнюю Татьяну Кудрявцеву и отца, 69-летнего Владимира Кудрявцева, из-за ссоры, вызванной вопросам содержания собаки осужденного. Спустя три дня он сам позвонил в полицию и признался в убийстве. Полицейские, прибыв в квартиру Кудрявцевых в лондонском районе Северный Кенсингтон, обнаружили тела и арестовали мужчину.

Помимо российского, у Кудрявцева также есть гражданство Новой Зеландии.