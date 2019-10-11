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Суд отказался арестовать квартиру Навального и его сторонников в рамках иска прокуратуры

Ранее сообщалось, что прокурор Москвы потребовал взыскать более 5 млн рублей по двум искам, поданным в суд к Навальному, сотрудникам ФБК и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, из-за несанкционированных акций летом

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы отказался арестовать квартиру блогера Алексея Навального, ряда сотрудников ФБК и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму по ходатайству прокуратуры в рамках обеспечительной меры по иску в их отношении на 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Действительно, прокуратура требовала арестовать квартиру Навального, сотрудников ФБК Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь, главы московского штаба Навального Олега Степанова, ведущего "Навальный Live" Владимира Милова, а также незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Александра Соловьева и Ильи Яшина в качестве обеспечительной меры по двум искам к указанным лицам на 5 млн рублей. Однако в принятии этих обеспечительных мер было отказано", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что прокурор Москвы потребовал взыскать более 5 млн рублей по двум искам, поданным в Черемушкинский суд столицы к Навальному, сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, из-за несанкционированных акций летом нынешнего года. Первый иск подан к Навальному, а также сотрудникам ФБК Албурову, Жданову, Соболь, главе московского штаба Навального Олегу Степанову, ведущему "Навальный Live" Владимиру Милову, а также незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Александру Соловьеву и Илье Яшину на 2 миллиона 557 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, который был причинен государству в ходе незарегистрированного митинга 27 июля. По другому иску прокурор требует взыскать с Соболь и Албурова более 2,5 млн рублей за организацию несанкционированной акции 3 августа.

По данным истца, для обеспечения общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий привлекались дополнительные силы и средства Росгвардии, что повлекло дополнительные расходы.

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