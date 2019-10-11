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СМИ: в ДР Конго разбился Ан-72 с сотрудниками администрации президента

По данным военных источников, среди пассажиров могут находиться личный водитель президента, сотрудники его службы безопасности и вспомогательный персонал

ТАСС, 11 октября. Военно-транспортный самолет Ан-72, пропавший накануне в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК), потерпел катастрофу. Об этом сообщило в пятницу конголезское радио со ссылкой на коммюнике Управления гражданской авиации ДРК.

По его данным, на борту находились четыре члена экипажа и гражданские, а также военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди.

Самолет вылетел из города Гома на востоке ДРК и направлялся в столицу Киншасу. Контакт с ним был утрачен через 59 минут после вылета. Личности пассажиров пока точно не известны, по данным военных источников, среди них могут находиться личный водитель президента, сотрудники его службы безопасности и вспомогательный персонал.

Теги
Конго (ДРК)
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Молния
На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне
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