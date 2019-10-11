На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне

ПРЕТОРИЯ, 11 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в пятницу пресс-атташе посольства РФ в стране Наталья Кононова.

"Посольство РФ подтверждает, что среди членов экипажа самолета Ан-72 были российские граждане. На данный момент их личности уточняются. Большей информацией на данный момент мы не располагаем", - отметила она.

По словам собеседницы агентства, пока неясно, кем именно являются находившиеся на борту Ан-72 россияне - гражданскими или военными.

"Мы находимся в постоянном контакте с официальными властями ДРК, управлением авиации [страны]. Они ведут поисково-спасательные работы", - продолжала она.

Ранее в пятницу конголезское радио со ссылкой на коммюнике Управления гражданской авиации ДРК сообщило, что на борту находились четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди.

Самолет вылетел из города Гома на востоке ДРК и направлялся в столицу Киншасу. Контакт с ним был утрачен через 59 минут после вылета. Личности пассажиров пока точно не известны, по данным военных источников, среди них могут находиться личный водитель президента, сотрудники его службы безопасности и вспомогательный персонал.