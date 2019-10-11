Суд в Москве заочно арестовал украинского бизнесмена Павла Фукса по делу о мошенничестве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест объявленного в международный розыск по делу о мошенничестве владельца компании "Мосситигрупп" и украинского бизнесмена Павла Фукса, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Фукса Павла Яковлевича сроком на два месяца с момента экстрадиции либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - огласила постановление судья Софья Прохорова.

Защита заявила, что обжалует данное постановление. По данным следствия, Фукс покинул территорию РФ на самолете рейсом Москва - Лондон в марте этого года, когда ему была избрана подписка о невыезде.

Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В январе этого года он был объявлен в федеральный розыск, 27 сентября - в международный. Защита настаивает на его невиновности, полагая, что если вменять Фуксу состав преступления, то по статье 200.3 УК РФ ("Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов").

По данным адвоката обвиняемого Сергея Шенкнехта, ущерб по делу составляет 14 млрд рублей, которые были направлены на расчетный счет компании "Олтэр" для строительства жилого комплекса в Москве. "Стройка доведена до конца. Инкриминируемое бизнесмену преступление относится к периоду 2008-2015 годов, а Фукс с 2016 года не является гражданином Российской Федерации, а является гражданином Украины", - отметил адвокат, уточнив, что его подзащитный проживает в Киеве.

Дело Фукса

Павел Фукс в 2017 году, согласно рейтингу украинского журнала "Фокус", занимал 24-ю позицию в рейтинге 100 самых богатых людей Украины с состоянием $270 млн. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль. Его брат Роман Фукс, также фигурирующий в материалах дела о мошенничестве в статусе свидетеля, является совладельцем ряда крупных компаний, а также был учредителем компании "Олтэр" в 2010-2013 годах.

В 2008 году компания "Олтэр", входящая в "Мосситигрупп", начала строительство жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. В конце ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении застройщика - ООО "Олтэр". В рамках этого дела потерпевшими были признаны участники долевого строительства, которые вложили средства в постройку дома. Для участия в долевом строительстве жилого комплекса было заключено около 400 договоров.

Следствием установлено, что обязательства перед дольщиками жилого комплекса Sky House не исполнены с 2014 года, дом построен, но в эксплуатацию не введен. По данным следствия, деньги дольщиков использовались ООО "Олтэр" не по назначению.