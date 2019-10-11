СК проводит проверку из-за обнаружения тела младенца на сортировке ТКО под Белгородом

ТАСС, 11 октября. Тело новорожденного ребенка обнаружено на территории мусоросортировочного комплекса в Губкинском районе Белгородской области, организовано проведение проверки, сообщается в пятницу на официальном сайте СУ СК России по региону.

Комплекс по сортировке мусора был запущен накануне, 10 октября. На его территорию свозится мусор из двух крупнейших городских округов Белгородской области, где проживают более 350 тыс. человек.

"Поступило сообщение об обнаружении на территории пункта приема твердых бытовых отходов ООО "Флагман " тела новорожденного. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, согласно результатам судебно-медицинского исследования, младенец родился мертвым.