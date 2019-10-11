На чиновника в ЕАО завели дело после строительства катка, о котором дети просили Путина

ТАСС, 11 октября. Уголовное дело возбуждено против начальника управления архитектуры и строительства правительства Еврейской АО за злоупотребление полномочиями при строительстве крытого катка, о котором дети просили президента РФ Владимира Путина во время прямой линии в 2016 году. Об этом сообщила областная прокуратура.

"Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве ледового катка в Биробиджане", - говорится в распространенном релизе.

Дело возбуждено СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО в отношении начальника управления архитектуры и строительства правительства ЕАО Виктора Коренева. Его подозревают по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Сообщается, что подрядчик работы по контракту выполнил не в полном объеме. При этом заказчик - управление архитектуры и строительства правительства ЕАО - подписал акты о приемке выполненных работ и полностью оплатил их стоимость. Как уточнили ТАСС в прокуратуре региона, подрядчику было выплачено более 20 млн рублей. Проект реализовывался в рамках нацпроекта "Демография".

С инициативой построить крытую ледовую арену для занятий зимними видами спорта воспитанники спортивной школы облспорткомитета выступили во время прямой линии с Путиным в 2016 году. На его строительство из федерального бюджета выделили 230 млн рублей при софинансировании из областной казны. Сдать каток собирались в конце 2019 года.