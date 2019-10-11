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Дело экс-сотрудника СК Александра Дрыманова

Суд 17 октября начнет слушать дело экс-главы столичного ГСУ СК Дрыманова в открытом режиме

На заседании 11 октября Мосгорсуд отказался вернуть уголовное дело в прокуратуру по просьбе защиты

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд 17 октября октября начнет слушания по существу уголовного дела обвиняемого в получении взяток бывшего начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова. Заседания будут проходить в открытом режиме, передает корреспондент ТАСС.

"Судебное заседание назначено на 17 октября в 11:00 мск в открытом режиме", - сказал адвокат Марк Каверзин.

Также в пятницу стало известно, что Мосгорсуд отказался вернуть уголовное дело в прокуратуру по просьбе защиты.

"Наше ходатайство о возврате дела прокурору суд отклонил", - сказал ТАСС Каверзин.

В пятницу прошло предварительное слушание, на котором суд решил ряд процессуальных вопросов, в том числе рассмотрел ходатайства защиты о проведении процесса в открытом для слушателей и СМИ режиме. Суд удовлетворил это ходатайство.

Также суд продлил до 1 апреля срок ареста Дрыманову и Алексею Крамаренко.

Дело Дрыманова

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс- руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в 1 млн долларов за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тыс. рублей.

Как сообщил ранее ТАСС адвокат Дрыманова Марк Каверзин, с точки зрения защиты следствию так и не удалось доказать причастность его подзащитного к получению взяток. По словам адвоката, следствие не установило взяткодателя в этом деле, Дрыманов фигурирует как "лицо, приближенное к вору в законе Захарию Калашову", а все обвинение основывается на словах бывшего заместителя Дрыманова Дениса Никандрова.

В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках. Никандрова приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня этого года он освободился условно-досрочно.

Теги
РоссияДело экс-сотрудника СК Александра Дрыманова
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