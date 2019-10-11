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Девять человек пострадали в аэропорту Найроби при выезде самолета со взлетной полосы

Всего на борту легкого пассажирского самолета находились 50 пассажиров и пять членов экипажа

ПРЕТОРИЯ, 11 октября. /ТАСС/. Девять пассажиров получили травмы в результате выезда за пределы взлетной полосы самолета Fokker 50 авиакомпании Silverstone Air в аэропорту Уилсона в столице Кении Найроби. Об этом сообщила в пятницу ответственный менеджер Silverstone Air Шейла Мутури, которую цитирует кенийская радиостанция Capital FM.

"Мы можем подтвердить, что все получившие травмы пассажиры доставлены в больницу и ими занимаются специалисты", - подчеркнула Мутури в ходе пресс-конференции.

На борту легкого пассажирского самолета находились 50 пассажиров и еще пять членов экипажа. Рейс совершался в кенийский город Момбаса на берегу Индийского океана.

Авиационные власти Кении начали расследование причин аварии.

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Кения
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