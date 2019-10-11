Поисковики обнаружили место крушения самолета Ан-72 в ДР Конго

ТАСС, 11 октября. Поисковые группы обнаружили в пятницу место падения транспортного самолета Ан-72 в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщил южноафриканский новостной сайт Independent online со ссылкой на советника президента республики Феликса Чисекеди - Видийе Чиманга.

По его словам, тела находившихся на борту восьми человек пока не найдены. Координаты места катастрофы не приводились.

Ранее была обнародована информация об обнаружении человеческих останков, но она не подтвердилась, указал Чиманга. Причины катастрофы выясняются.

Самолет Ан-72 ВВС ДРК вылетел из города Гома на востоке республики в четверг и направлялся в Киншасу. По данным Управления гражданской авиации ДРК, на борту находились четыре члена экипажа, гражданские и военные лица, в том числе сотрудники администрации президента ДРК. Личности пассажиров пока точно не известны, но, по данным военных источников, среди них могут находиться личный водитель президента, сотрудники его службы безопасности и вспомогательный персонал. Контакт с самолетом был утрачен через 59 минут после вылета.

Посольство РФ подтвердило, что на борту самолета находились российские граждане. Их личности уточняются.