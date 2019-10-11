Водоснабжение более 4,3 тыс. домов Вязьмы полностью восстановлено

ТАСС, 11 октября. Аварийные бригады устранили прорыв трубопровода диаметром 600 мм, из-за которого с вечера 10 октября без холодного водоснабжения оставались более 4,3 тыс. жилых домов различной этажности в городе Вязьме Смоленской области. Подача воды восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Вяземского района.

"Сейчас система водоснабжения работает в штатном режиме, и идет постепенное поднятие давления до нормативных значений, чтобы не допустить гидравлического удара в сетях", - сказал собеседник агентства.

Порыв магистрального трубопровода произошел в районе улицы 1-я Бозня, в зону отключения попало свыше 4,3 тыс. жилых домов различной этажности, 28 социально значимых объектов. "Фактически весь город был без воды за исключением нескольких микрорайонов, незапитанных от центральной системы водоснабжения", - отметили в пресс-службе.

Ремонтные бригады, по данным пресс-службы, заменили ветхий участок трубы длиной 15 м. Отключение водоснабжения не отразилось на работе котельных.