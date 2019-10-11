СК возбудил дело после публикации в соцсетях видео об избиении подростка в Ижевске

ИЖЕВСК, 11 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения в Устиновском районе Ижевска девочки-подростка, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии.

"В социальных сетях размещен видеоролик с записью избиения группой подростков девочки-сверстницы на территории Устиновского района Ижевска. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев из хулиганских побуждений 16-летней девушке (статья 116 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что инцидент произошел вечером 28 сентября 2019 года в лесопосадке недалеко от улицы Салютовской. Группа девушек и молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет напали на сверстницу. "В результате чего последней причинены телесные повреждения, которые вреда здоровью не причинили. Личности непосредственных участников драки установлены", - говорится в сообщении. Кроме того, следователи организовали проверку должностных лиц, работающих в органах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В пресс-службе ведомства ТАСС рассказали, что спровоцировала избиение девочка, которая состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. "Личности установлены. Это пятеро ребят в возрасте от 15 до 17 лет, они между собой все знакомы, но учатся в разных школах. Провокатор всей этой драки - девочка, которая состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, склонна к бродяжничеству, постоянно уходит из дома", - сказала собеседница агентства.

На кадрах размещенного в сети видео запечатлено, как подростки наносят удары ногами по телу и прыгают на девочку. В пятницу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству регионального управления СК РФ незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения. Также в рамках расследования Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц органов профилактики, в чьи обязанности входил контроль за поведением детей, уже попавших в их поле зрения.