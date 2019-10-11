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Заключенные в мордовском СИЗО нанесли себе увечья

Им оказали медицинскую помощь, угрозы здоровью нет

ТАСС, 11 октября.. Несколько заключенных, содержащихся в СИЗО-1 в Мордовии, нанесли себе увечья. Таким образом они выразили несогласие с действиями администрации учреждения, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Республике Мордовия.

"9-10 октября 2019 года восемь обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Мордовия, протестуя против законных действий администрации учреждения, совершили акты членовредительства. Осужденным была оказана медицинская помощь, повреждения не представляют опасности для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ранее член Общественной наблюдательной комиссии Республики Мордовия Дмитрий Тюркин сообщил на сайте еженедельника "Столица С", что к обвиняемым якобы применяется физическая сила, кроме того, заключенные объявили голодовку. "11 октября СИЗО-1 посетил представитель прокуратуры Республики Мордовия. Жалоб со стороны обвиняемых на применение физической силы со стороны сотрудников не поступало. Заявления об объявлении голодовки также не поступали", - сказали в пресс-службе УФСИН России по Республике Мордовия.

В ведомстве пояснили, что все обвиняемые проходят по одному уголовному делу и своим поступком намеревались оказать воздействие на ведение судебного процесса и добиться послабления режима отбывания наказания.

Прокуратура Республики Мордовия и Следственное управление СК РФ по республике проводят проверку по факту инцидента.

Теги
РоссияМордовия
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