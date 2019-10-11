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Против экс-губернатора Челябинской области возбуждено дело о превышении полномочий

Ущерб по делу о хищении бюджетных средств превысил 20 млрд рублей, сообщил адвокат Бориса Дубровского Игорь Трунов
Борис Дубровский Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Борис Дубровский
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

"В отношении экс-губернатора Дубровского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ"). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей", - рассказал защитник.

По его словам, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский уже не является спецсубъектом. Период инкриминируемых деяний экс-чиновнику относится к 2016-2018 годам.

Теги
РоссияДубровский, Борис АлександровичЧелябинская область
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