Против экс-губернатора Челябинской области возбуждено дело о превышении полномочий

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

"В отношении экс-губернатора Дубровского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ"). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей", - рассказал защитник.

По его словам, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский уже не является спецсубъектом. Период инкриминируемых деяний экс-чиновнику относится к 2016-2018 годам.