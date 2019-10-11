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Кризис в Сирии

На маршруте патруля российской военной полиции в Сирии произошел подрыв

Российские военнослужащие не пострадали

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства произошел на пути следования патруля российской военной полиции в сирийской провинции Дераа, российские военнослужащие не пострадали, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин на брифинге в пятницу.

"11 октября в 10:25 на маршруте патрулирования российской военной полиции в провинции Дераа на юге Сирии в районе 700 м западнее населенного пункта Анхуль вблизи автоколонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства, никто из российских военнослужащих не пострадал. Спустя 20 минут к месту взрыва прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В это время произошел подрыв еще одного самодельного взрывного устройства. В результате второго подрыва был поврежден автомобиль сирийских органов безопасности, получили легкие ранения двое сирийских сотрудников", - сказал он.

Бакин добавил, что активизация действий незаконных вооруженных формирований в различных регионах Сирии отмечается на фоне проведения Турцией операции "Источник мира" на северо-востоке страны.

Российский центр по примирению в очередной раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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