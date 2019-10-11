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Источник: экс-глава Челябинской области Дубровский скрывается в Швейцарии

Бориса Дубровского подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями, скрылся в Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"Борис Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии", - сказал собеседник агентства.

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Адвокат Игорь Трунов сообщил ТАСС, что следственный департамент МВД принял к производству уголовное дело в отношении Дубровского, так как экс-чиновник уже не является спецсубъектом. По словам адвоката, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается следствием в сумму более 20 млрд рублей. Дубровского подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 285 УК РФ.

Теги
РоссияШвейцарияДубровский, Борис Александрович
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