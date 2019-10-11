Источник: экс-глава Челябинской области Дубровский скрывается в Швейцарии

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями, скрылся в Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

Адвокат Игорь Трунов сообщил ТАСС, что следственный департамент МВД принял к производству уголовное дело в отношении Дубровского, так как экс-чиновник уже не является спецсубъектом. По словам адвоката, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается следствием в сумму более 20 млрд рублей. Дубровского подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 285 УК РФ.