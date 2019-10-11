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Военная операция Турции на севере Сирии

Один человек получил ранения в массовой драке курдов и турок в Бельгии

Уже начато расследование с целью установить виновников инцидента

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Один человек получил ранения в массовой драке в ходе столкновения митингующих курдов и турок в Льеже на юго-востоке Бельгии. Об этом сообщил в пятницу телеканал RTL.

Около 200 курдов проводили во второй половине дня митинг против турецкой операции на севере Сирии на площади Сен-Ламбер в Льеже. Митинг был разрешен городскими властями и проходил под надзором полиции. Ситуация резко накалилась, когда появилась группа из нескольких десятков выходцев из Турции с турецким флагом, выкрикивавших лозунги в поддержку Анкары. Около 70 полицейских попытались сформировать живую цепь, чтобы разделить две группы митингующих, однако несмотря на все усилия на площади вспыхнула драка.

В результате один человек получил ранения и был госпитализирован. Полиция разогнала остальных участников столкновений, применив спецсредства, включая водомет. Начато расследование с целью установить виновников инцидента.

Турецкая диаспора в Бельгии исторически является одним из крупнейших мигрантских сообществ, ее численность превышает 250 тыс. человек (свыше 2,5 % населения страны) и состоит из трех поколений мигрантов.

Теги
БельгияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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