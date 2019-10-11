Под Пензой грузовик сбил оформлявших ДТП людей

ПЕНЗА, 12 октября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое пострадали в результате наезда грузовика "КамАЗ" на группу пешеходов в Пензенской области. Пострадавшие являются следователями отдела МВД по Каменскому району, в настоящее время они госпитализированы, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СУ СК по региону.

ДТП произошло в пятницу около 19:30 мск на 218-м км автодороги Тамбов-Пенза в Каменском районе Пензенской области.

"По данным следствия, 11 октября недалеко от поселка Калинина Каменского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. При оформлении ДТП, на двоих гражданских лиц и двоих следователей отдела МВД России по Каменскому району совершен наезд водителем "КамАЗа", мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Следователи отдела полиции госпитализированы в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону, следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - отметили в пресс-службе.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, в том числе представители руководства СУ СК и следователи-криминалисты.