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В Японии из-за тайфуна "Хагибис" остались без света почти полмиллиона домов

Также в стране полностью останавливается движение по всем железнодорожным направлениям крупнейшего перевозчика

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Почти полмиллиона домов остались без электроснабжения в соседней с Токио префектуре Тиба по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии. Об этом в субботу объявила столичная компания-оператор Tokyo Electric Power.

К 08:00 по местному времени (02:00 мск) без электроснабжения остались свыше 480 тыс. жилых домов в Тибе.

Тайфун "Хагибис", который в настоящее время приближается к центральной части Японии, вызвал масштабные перебои в железнодорожном и авиационном сообщении. Так, с 09:00 по местному времени (03:00 мск) полностью останавливается движение по всем железнодорожным направлениям крупнейшего японского перевозчика JR. "Хагибис" уже стал причиной отмены более 1600 внутренних авиарейсов, а в ночь с субботы на воскресенье будут также отменены все международные рейсы из столичных аэропортов Нарита и Ханэда.

В связи с ударом стихии рекомендации об эвакуации получили уже более 200 тыс. человек. Национальное метеорологическое управление Японии сравнивает надвигающийся тайфун "Хагибис" с тайфуном "Ида", который в 1958 году обрушился на японские территории и унес жизни более 1200 человек. Японские метеорологи отмечают высокую вероятность выпадения рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Местных жителей призывают заблаговременно принять необходимые меры безопасности и не выходить из дома.

Тайфун "Хагибис" в настоящее время движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км/ч. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 65 м/с. Ожидается, что японской столицы он достигнет в ночь с субботы на воскресенье.

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Япония
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