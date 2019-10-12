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Первые разрушения и пострадавшие зафиксированы в Японии из-за тайфуна "Хагибис"

Стихия также вызвала масштабные перебои и остановки в железнодорожном и авиационном сообщении

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Первые разрушения и пострадавшие были зафиксированы в субботу в Японии, к берегам которой приближается тайфун "Хагибис". По данным японского общественного телевидения, по крайней мере один частный коттедж был разрушен мощным ветром в соседней с Токио префектуре Тиба.

Сообщается, что в результате происшествия пострадали четверо человек. В префектуре Тиба также более полумиллиона жилых домов остались без электроснабжения, более 200 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации.

Тайфун "Хагибис", который в настоящее время приближается к центральной части Японии, вызвал масштабные перебои и остановки в железнодорожном и авиационном сообщении. Так, с 09:00 по местному времени (03:00 мск) полностью остановлено движение по всем железнодорожным направлениям крупнейшего японского перевозчика JR, включая скоростные "синкансены". "Хагибис" уже привел к отмене более 1600 внутренних авиарейсов, а в ночь с субботы на воскресенье будут также отменены все международные рейсы из столичных аэропортов Нарита и Ханэда.

Теги
Япония
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